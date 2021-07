Trapani. Rissa in carcere: feriti quattro agenti di polizia penitenziaria

Rissa tra detenuti alle carceri di Trapani. Una dozzina di reclusi si sono affrontati nei cortili passeggi del Reparto Mediterraneo.

Ad aver la peggio sono stati gli agenti di polizia penitenziaria intervenuti per sedare la violenta gazzarra. Quattro di loro sono rimasti feriti. I loro colleghi, invece, sono stati minacciati di morte. Durissima la presa di posizione dei sindacati di categoria: “Le carceri di Trapani sono diventati una polveriera”. Ed ancora: “ Purtroppo il clima della caccia al poliziotto penitenziario, lanciata anche dalla generalizzazione dei nefasti fatti accaduti a Santa Maria Capua Vetere stanno indebolendo di più il sistema carcerario, con una aumento esponenziale dei rischi in capo al poco personale in servizio nel carcere trapanese”. Alla luce di quanto accaduto, le organizzazioni sindacali chiedono “un incontro con il prefetto per sollecitare l’apertura di una unità di crisi perché la situazione delle carceri trapanesi ha superato il livello di guardia” (tp24.it)