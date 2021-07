DAP, concorso 150 sostituti commissari: pubblicate le graduatorie

Sono state approvate e pubblicate nel sito della Giustizia, le graduatorie del concorso straordinario, per titoli, a complessivi n. 150 posti (140 uomini, 10 donne) per la nomina alla qualifica di sostituto commissario del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 29 dicembre 2020, riservato al personale in possesso della qualifica di ispettore superiore alla data di indizione del bando di concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la qualifica di ispettore capo.

Leggi le graduatorie dal sito https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?facetNode_1=5_6&contentId=SCE313568&previsiousPage=mg_1_6