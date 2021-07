Agenti del Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria arrestano evaso…

Arrestato in piazza d’Armi a Torino un evaso dal carcere di Bollate

Aveva ricevuto un permesso premio in una onlus di Pavia, ma a fine giugno non era rientrato nel carcere di Bollate (Mi). Gli agenti del Nucleo investigativo centrale (Nic) della polizia penitenziaria indagando sull’evasione partendo dai luoghi di fuga probabili sono riusciti a rintracciarlo a Torino. Il 44enne Gianni C. è stato fermato in piazza d’Armi a Torino mentre passeggiava tranquillamente con la compagna. L’uomo non ha opposto resistenza ed è stato accompagnato al carcere le Vallette. La fidanzata ora rischia una denuncia per favoreggiamento. (quotidianopiemontese)