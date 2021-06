﻿Polizia Penitenziaria , concorso per 583 posti per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente , data di scadenza della domanda il 21 luglio

Polizia Penitenziaria , concorso per 583 posti per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente ..

Il 18 giugno scorso con la nota n. 0234001.U la Direzione Generale del Personale e delle risorse ha indetto il Concorso per 583 posti per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di Polizia penitenziaria suddiviso in 515 uomini e 68 donne , la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione e’ il 21 luglio 2021 ,di seguito la il modulo di domanda per la partecipazione al concorso

Concorso-a-n.-583-posti-n.-515-uomini-n.-68-donne-per-laccesso-alla-qualifica-di-vice-sovrintendente-del-Corpo-di-P.P.-indetto-con-PDG-del-17-giugno-2021 Scarica