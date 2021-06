﻿Incidente a tir, agenti Polizia Penitenziaria di passaggio soccorrono autista e regolano traffico

Incidente a tir, agenti Polizia Penitenziaria Biella di passaggio soccorrono autista e regolano traffico

Incidente stradale a 3 chilometri dall’uscita di Casale Monferrato Sud nel primo pomeriggio di oggi, 28 giugno. A rimanere coinvolto un tir con rimorchio per cause da accertare dalle forze dell’ordine. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso e nessun altro mezzo ha riportato danni.

Grazie all’intervento celere di alcuni agenti di Polizia Penitenziaria del Reparto di Biella, che viaggiavano con tre mezzi d’istituto sul tratto autostradale in direzione nord, si è messa in sicurezza l’area interessata: dapprima hanno provveduto a sincerarsi dell’incolumità del malcapitato conducente, poi hanno accertato che i due serbatoi di gasolio fossero chiusi e, infine, hanno regolarizzato il traffico in entrambi i sensi di marcia a causa dell’invasione nell’altra corsia del rimorchio.

Il servizio di viabilità da parte della Polizia Penitenziaria di Biella è terminato solo dopo che gli stessi operatori, hanno contattato la loro Sala Operativa Locale e il numero unico d’emergenza 112, insieme a: Vigili del Fuoco, ambulanza del 118, pattuglia della Polizia Stradale e mezzo per le indicazioni di viabilità. Dopo il loro arrivo, gli Agenti della Polizia Penitenziaria hanno fatto rientro nella propria sede operativa. (Newsbiella)