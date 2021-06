Rivolta nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, misure cautelari per 52 agenti

52 agenti hanno ricevuto una misura cautelare per la rivolta nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Le indagini sono in corso.

CASERTA – 52 agenti hanno ricevuto una misura cautelare per la rivolta nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Come riportato dall’Adnkronos, il blitz è scattato nelle prime ore di lunedì 28 giugno e ha riguardato gli agenti coinvolti nelle presunte violenze avvenute dopo la rivolta scoppiata lo scorso 6 aprile. L’indagine è iniziata subito dopo la denuncia sporta da una parte dei detenuti che hanno parlato di torture nei loro confronti come punizione per le proteste nate a seguito di alcuni casi Covid in carcere. Tra le persone coinvolte anche Antonio Fullone, provveditore dell’amministrazione penitenziaria della Campania.

La rivolta nel carcere di Santa Maria Capua Vetere

La rivolta è scoppiata lo scorso 6 aprile 2020 nel carcere dopo alcuni casi di Covid. Una protesta nata per chiedere maggiore sicurezza e soprattutto il rispetto delle misure anti-Covid.

Una manifestazione che, secondo le denunce da parte dei detenuti, ha portato alle torture da parte degli agenti. Da qui è partita l’indagine e il mandato cautelare nei confronti di 52 agenti. I punti da chiarire sono ancora diversi e gli approfondimenti continueranno nelle prossime settimane per ricostruire meglio quanto accaduto in quel periodo nella struttura di Santa Maria Capua Vetere.

Altri 40 agenti indagati per la rivolta di giugno

Sono 40, invece, gli agenti indagati per la protesta di giugno 2020 sempre per le misure anti-Covid. Per queste persone i reati contestati sono quelli di tortura, violenza privata e abuso di autorità ai danni dei detenuti. Due vicende che sembrano essere collegati tra di loro e che hanno diversi punti da chiarire.