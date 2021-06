5 agenti di polizia penitenziaria aggrediti da un detenuto.

Grave episodio di violenza nell’ istituto penitenziario di Uta a Cagliari, 5 agenti in forza al reparto sono stati aggrediti da un detenuto straniero che li ha colpiti con una stampella, rendendo necessario per due di loro i controlli all’ospedale cittadino per le ferite riportate.

La Segreteria Generale Alsippe nel condannare l’ ennesimo episodio di violenza ai danni del personale di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Cagliari, chiede alla direzione di adottare subito le opportune misure con l’ immediato allontanamento dall’istituto del detenuto violento

Agli agenti della Polizia Penitenziaria coinvolti la nostra solidarietà e gli auguri di una pronta guarigione