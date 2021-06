Sono appena 166 gli agenti di Polizia penitenziaria ,i numeri di un carcere sempre più di alta sicurezza

Massama, i numeri di un carcere sempre più di alta sicurezza

Massama, i numeri di un carcere sempre più di alta sicurezza

Tutti i dati sull’attività del 2020 in occasione della cerimonia per i 204 anni della Polizia penitenziaria

Sono appena 166 gli agenti di Polizia penitenziaria che ruotano nella complessa gestione dei 262 detenuti del carcere di Massama. Dietro le sbarre persone legate a mafia, camorra, ‘ndrangheta e sacra corona unita. Appartengono al circuito di media sicurezza 67 detenuti, mentre 162 sono nel circuito di alta sicurezza 3 e altri 33 al circuito alta sicurezza 1, per cui è venuto meno il regime speciale di detenzione previsto dall’articolo 41-bis. Inoltre, sono 70 i detenuti che stanno scontando l’ergastolo.

Numeri che emergono dal report diffuso stamane dal comandante Salvatore Cadeddu nel corso delle celebrazioni per i 204 anni della fondazione della Polizia penitenziaria. La ricorrenza è stata celebrata presso la casa circondariale di Massama, alla presenza degli agenti, del personale dell’amministrazione penitenziaria e del direttore del carcere Pier Luigi Farci.

Nel 2020, ha ricordato il comandante Cadeddu, sono arrivati a Oristano 164 nuovi detenuti: di questi, 11 soggetti sono tornati in carcere dopo la revoca di misure alternative, uno dopo un’evasione. Nello stesso arco temporale hanno lasciato Massama 219 detenuti: 85 sono stati rimessi in libertà, uno è stato estradato, 34 hanno ottenuto gli arresti domiciliari, 15 la detenzione domiciliare, 8 sono stati affidati in prova ai servizi sociali e 76 sono stati trasferiti in altri istituti di detenzione.

Nel corso della cerimonia sono stati letti i messaggi di auguri del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della ministra della Giustizia Marta Cartabia e del capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Bernardo Petralia. Sono stati inoltre resi gli onori ai caduti del corpo di polizia penitenziaria con un momento scandito dal silenzio.

Il direttore Pier Luigi Farci ha conferito l’encomio all’ispettore superiore Antonio Giustino Coni, all’ispettore capo Adriano Sergi, al sovrintendente capo Bruno Serra.

Qualche altra cifra dalla relazione del comandante Cadeddu. Nell’ultimo anno, anche a causa della pandemia di Covid-19, sono aumentate le udienze in videoconferenza per permettere la partecipazione a distanza dei detenuti: in totale sono state effettuate ben 364 udienze da remoto. Si tratta comunque di numeri destinati a crescere ancora: nei primi mesi del 2021 le udienze in videoconferenza sono state già 337.

Nel 2020 sono state effettuate 461 traduzioni: 38 sul territorio nazionale, per 90 detenuti in maggior parte di massima sicurezza; 165 traduzioni regionali, per 211 detenuti; 255 traduzioni locali, per 277 detenuti. Il comandante Cadeddu ha ricordato che lo scorso anno sono stati stilati ben 186 atti di polizia giudiziaria, di cui 77 notizie di reato per fatti commessi all’interno dell’istituto, 109 tra attività amministrativa e altre attività di polizia giudiziaria, comprese numerose indagini delegate.

Registrate anche 29 visite urgenti di assistenza sanitaria, alcune addirittura nel cuore della notte: il comandante Cadeddu ha ringraziato per questa ragione i colleghi della polizia di Stato e dei carabinieri per il prezioso supporto esterno e la bonifica dei luoghi e dei percorsi in occasione degli spostamenti urgenti di detenuti.

Nel 2020 sono stati inoltre introdotti i colloqui in video-collegamento da remoto, tramite supporti informatici. Come misura precauzionale per la prevenzione dei contagi da Covid-19, è stata infine realizzata una mini-sezione per la quarantena dei detenuti che giungono in carcere. (Linkoristano)