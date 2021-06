Potenziare le dotazioni organiche della Polizia penitenziaria

Piano nazionale di ripresa e resilienza,utilizzo delle risorse per porre rimedio al problema del sovraffollamento delle carceri, interrogazione al ministro della giustizia

Camera dei deputati , seduta del 22 giugno ,interrogazione a risposta immediata degli Onorevoli LOLLOBRIGIDA, MELONI, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DE TOMA, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, RACHELE SILVESTRI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, VINCI e ZUCCONI , rivolta al Ministro della giustizia con la richiesta di sapere quali urgenti concrete iniziative intenda assumere al fine di porre rimedio al problema del sovraffollamento delle carceri anche attraverso l’impiego di parte delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Interrogazione a risposta immediata:

Al Ministro della giustizia. —

Per sapere –

premesso che: desta enorme preoccupazione la situazione delle carceri italiane, che dopo il calo nel 2020, torna a registrare un allar- mante sovraffollamento, così come evidenziato dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale in sede di Relazione al Parlamento 2021; attualmente nelle carceri italiane sono recluse 53.661 persone, a fronte di una capienza di 47.445, fatto che pone il nostro sistema penitenziario in una preoccupante situazione di allerta, anche considerati i drammatici fatti vissuti durante la pandemia; i frequenti episodi di violenza che si verificano nelle carceri di tutta Italia sono espressione di quanto queste siano diventate luoghi pericolosi per i detenuti stessi e per chi ci lavora, a partire dagli agenti della polizia penitenziaria;

al sovraffollamento, soprattutto in questo periodo emergenziale, si è sommata la catastrofica assenza delle misure promesse ma mai realizzate a tutela degli operatori penitenziari, penalizzati a causa di organici insufficienti a far fronte alla numerosità dei detenuti; è di tutta evidenza la necessità e l’improrogabilità di potenziare le dotazioni or- ganiche degli agenti; inoltre, più volte Fratelli d’Italia ha evidenziato la necessità di assumere le opportune iniziative in ambito internazionale per l’esecuzione penale nello Stato di provenienza, in un’ottica di diminuzione della popolazione carceraria e di impiego ottimale delle risorse; occorre anche evidenziare il fatto che, in questo momento, il problema del sovraffollamento delle carceri può essere compiutamente affrontato a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la costruzione di nuovi istituti detentivi –:

quali urgenti concrete iniziative intenda assumere al fine di porre rimedio al problema del sovraffollamento delle car- ceri anche attraverso l’impiego di parte delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (3-02351)