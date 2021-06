Chiusura del XXXVI corso di Alta formazione interforze

La cerimonia di chiusura dell’anno accademico scuola di perfezionamento

Questa mattina presso l’ Auditorium “Prefetto Carlo Mosca” della Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, si è svolta la cerimonia di chiusura dell’Anno Accademico 2020/2021 alla presenza del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini, del Direttore della Scuola Generale di Divisione dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe La Gala, del Comandante Interregionale “Podgora” dell’Arma dei Carabinieri Generale di Corpo d’Armata Carmelo Burgio, del Comandante in Seconda della Guardia di Finanza Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Vicanolo, del Direttore Generale della formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Consigliere Riccardo Turrini Vita e del Direttore del Master Universitario di secondo livello in “Sicurezza, Coordinamento interforze e Cooperazione internazionale” presso l’ Università “Sapienza” di Roma Mihaela Gavrila.

La Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia è la struttura istituzionalmente deputata, secondo un modello unico in Europa, a curare la formazione dell’alta dirigenza della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria in una prospettiva interforze che valorizza il modello di coordinamento.

La scuola ammette anche funzionari e ufficiali superiori di Polizia provenienti da altre nazioni e rappresenta un punto di riferimento significativo per l’intero sistema della sicurezza attraverso lo svolgimento di corsi di alta formazione, corsi di aggiornamento in materia di coordinamento interforze e di cooperazione internazionale e corsi di analisi criminale di I e II livello. Presso la Scuola vengono altresì organizzati incontri e convegni di studio, con la collaborazione di università, istituti culturali ed enti specializzati nella formazione, sia italiani che stranieri.

I frequentatori del XXXVI Corso di Alta Formazione hanno ricevuto il diploma ed il distintivo del corso di alta formazione nonché il Diploma del Master Universitario di secondo livello. Agli uditori provenienti da Albania, Kosovo, Niger, Brasile e Stati Uniti d’America sono stati consegnati dai rispettivi rappresentanti diplomatici presenti all’evento.

(Fonte: Polizia di Stato)