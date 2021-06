Aggressione ad agenti di Polizia Penitenziaria Interrogazione al ministro ..

Camera dei Deputati seduta del 21 giugno ,interrogazione a risposta scritta dell’Onorevole FOTI, rivolta al Ministro della giustiziae al Ministro della salute sulla situazione della Casa Circondariale di Piacenza

Interrogazione a risposta scritta: FOTI. —

Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute. —

Per sapere –

premesso che: attesa la situazione dell’organico della polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Piacenza, più volte denunciata dall’interrogante in diversi atti di sindacato ispettivo, non è affatto sorprendente, ancorché intollerabile, che – recentemente– ben otto appartenenti al Corpo abbiano subito aggressioni dai detenuti, con conseguenze anche gravi; le predette aggressioni ai danni del personale appartenente alla polizia penitenziaria sono state ad opera di detenuti con problemi di carattere psichiatrico i quali, come opportunamente denunciato al provveditore regionale dai rappresentanti di numerose sigle sindacali, sono presenti al carcere delle Novate in numero elevatissimo, ben superiore – in proporzione alla popolazione carceraria – ad altri istituti; a partire dagli anni ottanta il legislatore è intervenuto più volte nel tentativo di regolamentare la gestione dei detenuti affetti da problematiche di carattere psichiatrico, addivenendo alla istituzione all’interno degli istituti penitenziari medesimi dei cosiddetti « reparti di osservazione psichiatrica »; con riferimento al reparto di osservazione psichiatrica della casa circondariale di Piacenza, attivo da settembre 2012, è emerso con chiarezza come la gestione dei detenuti con patologie mentali, in assenza di personale di polizia penitenziaria specificatamente formato, e senza continuità assistenziale con le locali istituzioni sanitarie, rappresenti una criticità pesante, tanto da esporre lo stesso personale a gravi rischi per la propria incolumità –:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza della situazione su esposta e quali eventuali iniziative intendano assumere al riguardo, per quanto di specifica competenza. (4-09602)