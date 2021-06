Ente Assistenza

AVVISO SUSSIDI COVID-19 COMUNICAZIONE SUI SUSSIDI COVID-19

Si informa che a causa dell’elevato numero di richieste di sussidio Covid-19 ad oggi pervenute ed al ridotto numero di unità di personale in servizio presso l’ente di assistenza, per mancata sostituzione del personale posto in quiescenza, dal giorno 01/07/2021 sarà possibile richiedere informazioni sui sussidi Covid-19 telefonando esclusivamente al numero 06.66591.2550 nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. A tal proposito si comunica che sono in fase di ultimazione le istanze del 2020 per le quali si è in attesa di integrazione di documentazione inviata incompleta o errata. Al termine del pagamento dei sussidi Covid-19 del 2020 saranno prese in esame le istanze 2021 secondo l’ordine cronologico di arrivo.