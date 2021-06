Con la Nota n. 0234001.U del 18.6.2021 la Direzione Generale del Personale e delle risorse ha bandito un Concorso per 583 posti per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente del corpo di Polizia penitenziaria suddiviso in 515 uomini e 68 donne

La data di scadenza della domanda e’ il 21 luglio

Di seguito la domanda di partecipazione al concorso