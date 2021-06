Per la Polizia Penitenziaria un anno di grandi difficoltà tra rivolte e Covid

La dirigente Annalisa Gadaleta durante le celebrazioni del 204° anniversario di fondazione ha sottolineto la carenza del personale e quanto gli agenti in servizio in via Arginone siano provati

E’ un quadro fatto di luci e ombre quello descritto dal comandante dirigente aggiunto Annalisa Gadaleta nel corso della celebrazione del 204° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria, alla presenza delle autorità e del prefetto di Ferrara. Un quadro in gran parte condizionato dalle difficoltà create dalla pandemia Covid, che gli agenti di polizia penitenziaria in servizio al carcere di via Arginone hanno dovuto affrontare con grande senso del dovere.

Nel suo discorso Annalisa Gadaleta ha illustrato in primo luogo i dati del reparto di Ferrara che rappresenta e della casa circondariale, sottolineando la carenza di personale, in linea con i dati nazionali “ma rilevante alla luce della gestione di due sezioni di Alta sicurezza, la Sezione dei Collaboratori di giustizia, e delle numerose categorie detentive presenti, ben sei”. Si parla infatti di 173 unità di personale contro un organico previsto di 212 unità.

Nel carcere, ad oggi, sono presenti 333 detenuti, dato in continua crescita. Di questi, 193 sono italiani e 140 stranieri (la maggior parte dei quali provenienti dal Nord africa). Di questi, 315 stanno scontando condanne definitive, 6 sono appartenenti al circuito alta sicurezza As2 (terroristi), 29 appartenenti al circuito As3 (membri di organizzazioni criminali), 285 appartenenti al circuito media sicurezza, mentre 13 stanno beneficiando di progetti di lavoro in pubblica utilità o semilibertà per un prossimo reinserimento nella società. Nel 2020 vi sono stati 119 ingressi dalla libertà e 121 scarcerazioni.

“L’emergenza pandemica – ha sottolineato Gadaleta – ha aggravato il lavoro di tutti i settori, nessuno escluso. Penso, uno tra tanti, al settore che si occupa di assicurare i colloqui dei ristretti con i familiari, così quello delle multivideoconferenze. Nel 2020, il personale addetto del locale Nucleo Traduzioni e Piantonamenti ha assicurato la regolare partecipazione dei detenuti alle udienze avanti alle autorità giudiziarie di tutta Italia e l’assistenza sanitaria ai predetti, seppur con notevole sacrificio. Inoltre, sono state effettuate 120 traduzioni verso aule di giustizia e tribunali, 193 visite specialistiche presso le strutture ospedaliere di tutta la provincia, 27 piantonamenti per ricoveri per interventi chirurgici a detenuti. I detenuti tradotti sono stati 657 di cui 552 comuni e 56 Alta sicurezza e Congiunti di Collaboratori di Giustizia”. “Grande impegno – ha aggiunto – ha richiesto il settore dei colloqui con i familiari che, a seguito dell’emergenza Covdi, ha visto letteralmente moltiplicare le energie richieste agli addetti e i carichi di lavoro. Con l’efficace ed eccellente allestimento di sale con postazioni informatiche, ben 14, si sono assicurati colloqui skipe e teams a tutti i ristretti, anche contestualmente ai colloqui visivi, quando ripresi. Solo nel 2020 sono stati espletati colloqui con familiari e terze persone, di cui 1.535 presso le sale colloqui, 538 effettuati in area verde e 5.135 colloqui telematici, per un totale di 7.208 colloqui”.

A proposito dell’attivazione dal 2016 della Banca dati del Dna, utile alla facilitazione delle attività di identificazione delle persone scomparse, nell’istituto penitenziario di Ferrara, nel 2020, sono stati eseguiti 133 prelievi di Dna.

Ricordate anche le iniziative dedicate alla formazione e benessere del personale, nonché le iniziative di solidarietà fra cui si annovera la Befana del Poliziotto a favore dei piccoli pazienti del reparto pediatrico di Cona.

“E’ un momento – ha concluso Annalisa Gadaleta – di grande stanchezza emotiva, non lo nascondiamo, di scoramento per tanti accadimenti che hanno connotato lo scorso anno, ma senza tema di smentita posso dire che questo Reparto è stato ed è capace di fronteggiare situazioni critiche difficilissime nell’oceano della vita umana dei ristretti, tra slanci di rinascita ma anche sprofondamenti nelle tenebre. Il 2020 è stato un anno che non dimenticheremo mai, difficilissimo e per molti versi terribile”. Il riferimento è alle rivolte e ai tentativi di rivolta dello scorso marzo, avvenuti in tanti istituti italiani e anche all’Arginone. “Non scorderò mai il personale accorso anche spontaneamente da casa, l’8 ed il 9 marzo – ha detto Gadaleta – che in modo lodevole e silenzioso ha fronteggiato gli eventi con grande consapevolezza e indubbia autorevolezza. Siamo stati un Corpo unico, un argine che ha evitato peggiori scenari”.

Ricordate infine le numerose vittime del Covid, fra cui “la perdita, improvvisa, ancora viva e dolorosissima di un nostro giovane agente, semplicemente straordinario, il figlio e il fratello che ognuno di noi avrebbe desiderato avere, il poliziotto penitenziario che tutti noi vorremmo a fianco nelle nostre giornate lavorative, il carissimo Mario”. “Vi è molta stanchezza negli occhi degli uomini e delle donne del mio Reparto, non lo nascondo – è stata la chiusa – ma vi è anche fierezza, senso del dovere e di chi è consapevole di un mandato importante, grande. Despondere spem munus nostrum. E a tanto non ci sottraiamo, mai”. (estense.com)