Nuovi automezzi per la polizia penitenziaria ulteriore fornitura di 11 autobus per il trasporto ….

La Direzione Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha determinato di esercitare il diritto di opzione per l’acquisto di ulteriori n. 11 autobus per il trasporto di detenuti, per un importo complessivo pari ad euro 1.828.758,25, oltre Iva, l’acquisto segue la fornitura di n. 16 autobus per il trasporto di n. 16 detenuti in celle multiple e n. 8 agenti di scorta, oltre il conducente stipulato nel 2019 e consegnati nei mesi scorsi