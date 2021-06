Cambio al vertice della Casa Circondariale di Lecce

Cambio al vertice della Casa Circondariale di Lecce, la Dottoressa Rita Monica Russo nominata nei mesi scorsi Dirigente Generale dell’Amministrazione Penitenziaria diventa Provveditore del Piemonte e della Valle d’Aosta lascia l’incarico , prendera’ il suo posto la dottoressa Valentina Meo Evoli

La Dottoressa Valentina Meo Evoli laureata in giurisprudenza ha ricoperto vari incarichi da Vice Direttore della Casa Circondariale di Torino , Vice Direttore Casa Circondariale di Matera , Direttore Reggente Casa Circondariale di Matera , Vice Direttore Casa Circondariale di Bari , Direttore Vicario Casa Circondariale di Bari , Direttore Reggente Casa Circondariale di Bari , Direttore Reggente in sostituzione di altri Istititi : Lucera, San Severo, Melfi, Potenza, Trani, Altamura, Foggia, Turi. Componente Commissione Arbitrale Regionale Puglia – Componente VISAG Puglia – Componente Consiglio Regionale Disciplina Basilicata – Componente Commissione Automezzi Puglia – Componente Commissione Formazione Puglia. Docenze a corsi di Aggiornamento Professionale personale P.P. in materie tecnico-giuridiche

Alla Dottoressa Rita Monica Russo ed alla Dottressa Valentina Meo Evoli gli auguri di un buon lavoro dalla Segreteria Generale Alsippe