DIRIGENTI PENITENZIARI – 5 maggio 2020 – Concorso pubblico, per esami, a 45 posti a tempo indeterminato, per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria di dirigenti di istituto penitenziario di livello non generale – Dipartimento amministrazione penitenziaria –





E’ stato pubblicato sul sito www.giustizia.it il diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per esami, a 45 posti a tempo indeterminato, per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria di dirigenti di istituto penitenziario di livello non generale

Le prove preselettive avranno luogo presso la Scuola di formazione e aggiornamento per il personale del Corpo di polizia e dell’Amministrazione penitenziaria “Giovanni Falcone” di Roma, via di Brava, 99, dal 13 luglio al 29 luglio 2021, con due sessioni giornaliere alle ore 10,00 e ore 15,00, con le modalità indicate nel decreto.

Sul sito e’ stata pubblicata la banca dati delle domande oggetto della prova di esame