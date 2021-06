Polizia Penitenziaria ,carenza di oltre 90 unità nel ruolo agenti assistenti ….

Camera dei Deputati seduta del 16 giugno ,interrogazione a risposta in Commissione degli Onorevoli FERRO, PRISCO e DONZELLI, rivolta al Ministro della giustizia, sulla grave carenza di personale presso la casa circondariale « Ugo Caridi » di Catanzaro

con nota unitaria le sigle sindacali maggiormente rappresentative della categoria dei lavoratori del comparto sicurezza, hanno denunciato la grave criticità inerente alla carenza degli organici presso la casa circondariale « Ugo Caridi » di Catanzaro; come si legge nella nota, in particolare, « a distanza di 4 anni dall’emanazione del decreto ministeriale 2017 presso tale struttura si registra ancora una carenza di oltre 90 unità nel ruolo agenti assistenti e consequenzialmente per sopperire a tale insufficienza vengono richiesti turni di 8 ore in quasi tutti i settori, riducendo i diritti dei lavoratori che invero dovrebbero essere costituzionalmente garantiti. Ma ciò che desta maggiore preoccupazione è la circostanza che il concorso straordinario per titoli per 2851 sovrintendenti ha deter- minato l’aumento di ben 31 appartenenti a tale ruolo – aggiungendosi a quelli già presenti – depauperandoli dal ruolo degli agenti assistenti, con il risultato di non poter programmare il servizio presso tale Istituto se non con enormi e quotidiane difficoltà e soprattutto non potendo realizzare un piano ferie adeguato ed in sicurezza »; se è pur vero che nel 2020 l’istituto penitenziario ha ottenuto un incremento di 14 unità da cui ne sono state sottratte 4 per mobilità in uscita, con un aumento reale, quindi, di 10 unità, è altrettanto vero che tali risorse aggiuntive, oltre che irrisorie, sono risultate, di fatto, fittizie poiché altrettanti appartenenti al Corpo negli anni 2020 e 2021 sono stati posti in quiescenza; il perdurare di tale situazione ha eroso le condizioni di lavoro del personale di polizia penitenziaria, che, nonostante i turni di lavoro estenuanti e le condizioni sempre più difficili e pericolose, con lealtà, abnegazione e senso dello Stato ha continuato ad operare con professionalità; anche sul piano organizzativo e di pianificazione della giornata lavorativa, la carenza degli organici ha amplificato i problemi; basti pensare al piano ferie, difficile da organizzare a causa della carenza di organico ormai strutturale –:

se e quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere per sanare le criticità dovute alla carenza di organico presso la casa circondariale Ugo Caridi di Catanzaro, anche attraverso l’immissione in servizio dei neo agenti del 178° corso di formazione; se non ritenga necessario convocare un tavolo istituzionale con la partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto sicurezza per definire un piano di incremento dell’organico, di assegnazione in prima nomina e di conseguente mobilità ordinaria presso gli istituti penitenziari italiani. (5-06232)