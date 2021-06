Bando per l’acquisto di nuove auto in uso alla Polizia penitenziaria



La Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio VIII – Gestione dei Beni mobili e Strumentali del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha decretato di avviare la procedura per l’acquisto, attraverso la Piattaforma Elettronica Consip, di n. 24 Subaru Forester 2.0 150 Cv e-Boxer Free al prezzo, comprensivo di accessori, di euro 29.714,43 IVA inclusa cadauna, 30 Jeep Renegade 2.0 Mjt MY 2020 140 Cv 4WD Jeep Active Drive al prezzo, comprensivo di accessori, di euro 24.322,03 IVA inclusa cadauna,n. 50 Fiat PANDA MY 2019 0.9 TwinAir Turbo 85 Cv. S&S E6d-Temp 4×4 al prezzo, comprensivo di accessori, di euro 23.173,09 IVA inclusa cadauna ,di n. 21 Alfa Romeo STELVIO 2.0 Turbo Bz. AT8 280 Cv. AWD Protecta B4 al prezzo, comprensivo di accessori, di euro 114.687,43 IVA inclusa cadauna