Regione Campania , nuovo istituto penitenziario di Nola ,padiglioni a Secondigliano e Santa Maria Capua Vetere , adeguamento del carcere di Poggioreale, le iniziative del governo ….

Con le risorse finanziate dal Provveditorato interregionale opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata per lavori di ristrutturazione e adeguamento al DPR 230/2000 dei padiglioni Salerno, Napoli, Genova (completamento), Venezia, Italia presso la Casa Circondariale « G. Salvia » di Napoli-Poggioreale con un importo di 13.103.027,65 euro, la nuova costruzione di padiglioni nei penitenziari di Secondigliano e Santa Maria Capua Vetere , opere finanziate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ,il progetto di costruzione del nuovo penitenziario di Nola in via di definizione come ampiamente documentato nei nostri articoli dei giorni scorsi , e’ alta l’attenzione da parte del governo per quanto riguarda la situazione dell’edilizia penitenziaria in regione Campania.

Del resto e’ ampiamente confermato che la regione Campania ha il piu’ alto tasso di sovraffollamento delle strutture penitenziarie in Italia , le iniziative mirate a garantire la dignità delle condizioni di vita e la vivibilità degli spazi di detenzione in un contesto di costante valorizzazione e riqualificazione del patrimonio demaniale; a colmare la mancanza di spazi funzionali indispensabili per meglio consentire gli obiettivi di riabilitazione e garantire l’esecuzione della pena detentiva nel suo scopo di rieducazione e risocializzazione

Le iniziative del governo sicuramente avranno bisogno ancora di tempo per prendere il via , i presupposti per mettere mano alla grave situazione del sovraffollamento ci sono tutte , noi continueremo con la nostra attivita’ a sollecitare le istituzioni preposte al progetto che tutte le iniziative elencate possano al piu’ presto essere avviate.