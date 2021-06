Nuova aggressione ad un agente di Polizia penitenziaria …

Lazio, Astorre: “Nuova aggressione in carcere a Velletri, presentata interrogazione a ministro”

“Una nuova aggressione è avvenuta nel carcere di Velletri, dove un detenuto ha aggredito un assistente della polizia penitenziaria. Purtroppo notizie come queste stanno diventando quotidiane, e la cosa non va bene”

Lo scrive in un comunicato il senatore Bruno Astorre, segretario Pd Lazio.



“Il quadro delle carceri italiane – prosegue – purtroppo è noto a tutti, da anni conviviamo con una grave carenza di organico nella polizia penitenziaria. La situazione di Velletri però sfiora il dramma e bisogna intervenire al più presto per porre un freno. Per questo, oggi, ho presentato un’interrogazione al Ministro di Grazia e Giustizia”, conclude Astorre (newtuscia)