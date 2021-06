Iniziative per tutelare l’incolumità degli agenti di polizia penitenziaria in servizio…

Camera dei Deputati , seduta del 14 giugno 2021 ,interrogazione a risposta scritta degli Onorevoli MURELLI, MORRONE, CAVANDOLI, TOMBOLATO, FIORINI, TONELLI, PIASTRA. rivolta al ministro della giustizia e al ministro della salute su quali iniziative intenda intraprende il Governo al fine di tutelare l’incolumità degli agenti di polizia penitenziaria e quali strumenti di deterrenza e difesa intenda fornire per prevenire le costanti aggressioni che gli agenti subiscono all’interno delle strutture carcerarie

MURELLI, MORRONE, CAVANDOLI, TOMBOLATO, FIORINI, TONELLI, PIASTRA.

— Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute. —

Per sapere –

premesso che: al carcere di Piacenza in meno di un mese sono stati feriti otto poliziotti; l’ultimo fatto, in ordine di tempo, è quello riportato dal quotidiano online « IlPiacenza.it », secondo i quale, in data 7 giugno 2021, un detenuto ha prima colpito un agente e poi ha spaccato il setto nasale a un ispettore;

a lanciare l’allarme sulla situazione all’interno del carcere delle Novate è un comunicato stampa unitario dei Sindacati di polizia penitenziaria – casa circondariale di Piacenza; tramite questa nota ufficiale, che trae spunto dal richiamato episodio di violenza ai danni degli agenti che vi prestano servizio, i sindacati hanno lanciato un accorato appello di aiuto al Ministro della giustizia e al Capo del dipartimento di polizia penitenziaria; nella nota si evidenzia che la responsabilità dell’accaduto è stata anche di un’er- rata scelta di politica gestionale riguardo all’assegnazione dei detenuti adottata da parte del Provveditorato e dell’amministrazione centrale, ovvero quella di assegnare detenuti con problemi psichiatrici alla casa circondariale di Piacenza; tra i detenuti « speciali » è stato di recente assegnato anche uno appartenente alla categoria sex offender che, per le patologie psichiatriche di cui è affetto, andrebbe piuttosto collocato in un istituto in cui sia presente la sezione di articolazione salute mentale; l’istituto piacentino, infatti, ha soltanto una sezione di Osservazione psichiatrica, con cinque camere di pernottamento, che possono accogliere i detenuti per un massimo di trenta giorni; dalla nota emerge che gli agenti di polizia penitenziaria operano in condizioni di minorata sicurezza, sono vittime di ripetute aggressioni e si sentono abbandonati al loro destino; occorrono provvedimenti urgentissimi per la tutela dell’incolumità fisica degli agenti, per fornire loro i mezzi e l’organico necessari per potersi difendere e gestire l’ordine pubblico nelle carceri –:

quali iniziative intenda intraprende il Governo al fine di tutelare l’incolumità degli agenti di polizia penitenziaria e quali strumenti di deterrenza e difesa intenda fornire per prevenire le costanti aggressioni che gli agenti subiscono all’interno delle strutture carcerarie; quali iniziative il Governo intenda altresì adottare per assicurare una gestione più efficace delle persone detenute, soprattutto quelle affette da problemi psichiatrici in generale e con particolare riferimento alla casa circondariale di Piacenza. (4-09519)