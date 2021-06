Nella sezione Strumenti per l’amministrato è disponibile il modulo per richiedere l’Assegno al Nucleo Familiare relativo al reddito 2020. L’Assegno al Nucleo Familiare resta in vigore per l’intero anno corrente – ovvero entro e non oltre il 31 dicembre 2021 – in attesa della disciplina di dettaglio che renderà attivo “l’Assegno unico e universale per il sostegno dei figli a carico” introdotto con legge n. 46 del 1° aprile 2021.(NOIPA)