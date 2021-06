Nuove assunzioni polizia penitenziaria, il Governo accoglie le richieste…

Carceri: Prisco e Zaffini (Fdi), “Governo finalmente accoglie richieste Fdi di nuove assunzioni polizia penitenziaria”

“Da tempo ormai lamentavamo una pericolosa carenza di organico nei nostri Penitenziari in genere e di quelli regionali di Perugia, Orvieto, Terni e Spoleto, non solo in relazione alla pianta organica ma soprattutto in previsione dei prossimi pensionamenti. Nella condizione attuale è talmente poco il personale che, ad esempio, spesso i pochi presenti sono costretti a coprire due o più posti di servizio.



Finalmente il Governo ci ha dato ragione, cambiando parere sull’Odg di Fratelli d’Italia al Dl Riaperture che prevede un ampliamento e nuove assunzioni per l’organico della polizia penitenziaria, Corpo che lavora tra mille difficoltà e che spesso subisce vessazioni anche all’interno degli stessi istituti penitenziari. Era infatti inaccettabile che il Parlamento non desse al governo una indicazione a favore degli uomini e delle donne in divisa che in carcere rappresentano lo Stato e garantiscono il rispetto della legalità. Ora però il governo provveda con speditezza alle nuove assunzioni coorendo le carenze nei carceri unbri, anche utilizzando le graduatorie esistenti.” Così i Parlamentari umbri di FDI, Sen. Franco Zaffini e On. Emanuele Prisco.

Adesso ci aspettiamo risposte concrete anche per l’equipaggiamento degli agenti. Abbiamo infatti chiesto al Ministro della Giustizia di dotare urgentemente il personale operativo di taser e di individuare specifiche risorse per la fornitura di nuovi armamenti speciali (sfollagente) e di nuovi equipaggiamenti di protezione (scudo ed elmetto Ubott) oltre che di unità cinofile in numero sufficiente alle esigenze dei singoli Istituti’. Anche su questo – concludono i Parlamentari – ci aspettiamo risposte certe in tempi rapidi con un intervento immediato e deciso a tutela della sicurezza degli Agenti.”(umbrianotizieweb)