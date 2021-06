Pubblicato in Gazzetta ufficiale Serie Generale n.136 del 09-06-2021 il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80 ,misure urgenti per il rafforzamento della capacita’ amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia,l’entrata in vigore del provvedimento e’ il 10/06/2021

Leggi la Gazzetta Ufficiale