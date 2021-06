Solidarietà ad agenti aggrediti nel carcere di …

Carceri, Meloni: Solidarietà di FDI ad agenti aggrediti a Piacenza

Otto agenti di Polizia penitenziaria aggrediti e feriti dai detenuti in meno di un mese nel carcere delle Novate di Piacenza. Fratelli d’Italia esprime solidarietà a questi uomini in divisa, che lavorano in condizioni difficili e meritano di essere difesi e tutelati. Abbiamo presentato un’interrogazione al ministro della Giustizia Cartabia e pretendiamo risposte concrete”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. (Agenziastampaitalia)