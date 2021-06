Concorsi polizia Penitenziaria, le ultime novita’

Situazione concorsi interni della Polizia penitenziaria

Sara’ completata entro l’anno la procedura Concorsuale per la selezione di 150 sostituti commissari (140 uomini e 10 donne)

Concorso per vice sovrintedenti la procedura concorsuale straordinaria per titoli, già avviata da tempo, si concluderà nel prossimo mese di luglio con la nomina di 2.026 vice sovrintendenti,

Dopo l’emanazaione del P.C.D. da parte del D.A.P. che disciplina il regolamento e i requisiti di partecipazione al concorso per vice sovrintedenti di cui e’ attesa l’uscita nei prossimi mesi ribadiamo le varie aliquote e le decorrenze giuridiche

Anno 2018

Aliquota del 70%: 254 uomini e 16 donne.

Aliquota del 30%: 109 uomini e 7 donne.

Anno 2019

Aliquota del 70%: 1242 uomini e 182 donne.

Aliquota del 30%: 318 uomini e 56 donne.

Anno 2020

Aliquota del 70%: 419 uomini e 42 donne.

Aliquota del 30%: 44 uomini e 4 donne.

691 ispettori di Polizia penitenziaria emanata la graduatoria a cui saranno presentati i ricorsi per la mancata determinazione del punteggio dei Candidati, ricorsi che sara’ possibile presentare entro il 15 giugno

Concorso per 976 allievi agenti terminate ieri le prove, al via le correzioni dei quiz dal 10 giugno in poi prevista l’uscita della graduatoria

Per quanto riguarda il bando di un nuovo concorso per allievi agenti saremo piu’ precisi nei prossimi interventi