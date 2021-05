Costruzione del nuovo istituto penitenziario di Nola completato il progetto..

COSTRUZIONE DEL NUOVO ISTITUTO PENITENZIARIO DI NOLA (NA)

Questa Organizzazione sindacale sta seguendo da tempo le vicende della costruzione del nuovo carcere di Nola , anche con interrogazioni parlamentari per far in modo di sollecitare i ministeri competenti l’avvio della costruzione dell’opera, negli ultimi giorni segnaliamo importanti novita’ sull’avanzamento dei lavori ,il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha redatto attraverso le aziende incaricate di eseguire la relazione di prefattibilità ambientale, gli elaborati tecnici dello Studio di Fattibilità Tecnico Economica relativo alla realizzazione dell’Istituto Penitenziario nell’ambito del programma di riequilibrio del sistema penitenziario nazionale.Nella foto l’area individuata dove sara’ costruita l’opera , l’altra foto indica come sara’ l’istituto al termine dei lavori

Richiedi il progetto a segreteriagenerale@alsippe.it