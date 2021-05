Droga in carcere, Polizia Penitenziaria arresta 33enne colto con le “mani in pasta”﻿

Droga in carcere, 33enne colto con le “mani in pasta”

LECCE- Lavorava assieme ai detenuti, alle dipendenze di una ditta esterna, all’interno del carcere di Lecce e lì aveva portato con sé della droga, probabilmente per spacciarla. Per questo un 33enne incensurato di nazionalità indiana è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, dalla polizia penitenziaria, che ha anche denunciato un 30enne di San Pietro Vernotico, detenuto a Borgo San Nicola per altri motivi.

L’operazione “Mani in pasta” ha avuto origine dall’attenta attività di osservazione realizzata mediante i dispositivi di videosorveglianza installati presso una delle lavorazioni interne: a tradire il 33enne è stato l’aver riposto un paio di scarpe in un armadietto, risultato in seguito essere in uso al detenuto trentenne sampietrano il quale, non appena sceso presso il laboratorio, aveva provveduto subito a prenderle.

La sequenza si è ripetuta anche nei giorni successivi. Così, d’accordo con il pm Massimiliano Colucci, gli agenti hanno bloccato il detenuto appena ha preso le scarpe e rinvenuto 130 grammi di hashish divisi in 4 involucri, occultati all’interno delle calzature.

Sono tuttora in corso ulteriori attività investigative volte a definire le modalità di acquisizione della sostanza da parte della persona tratta in arresto, nonché sui collegamenti fra persone, sia all’interno del penitenziario che all’esterno. (Trnews