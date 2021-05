Forze di polizia gestione e implementazione della

rete 4G

Bando di gara di interesse delle forze di polizia per la gestione e l’implementazione della rete 4G

Camera dei Deputati Seduta di Mercoledì 26 maggio 2021, interogazione al Ministro dell’interno degli Onorevoli PAGANI, ENRICO BORGHI, CECCANTI, CIAMPI, FIANO, GIORGIS, POLLASTRINI, RACITI, BERLINGHIERI e LORENZIN sulle Iniziative in ordine ad adeguate garanzie di sicurezza e affidabilità circa gli esiti di un recente bando di gara di interesse delle forze di polizia per la gestione e l’implementazione della rete 4G e delle sue evoluzioni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative in ordine ad adeguate garanzie di sicurezza e affidabilità circa gli esiti di un recente bando di gara di interesse delle forze di polizia per la gestione e l’implementazione della rete 4G e delle sue evoluzioni – 3-02295

PAGANI, ENRICO BORGHI, CECCANTI, CIAMPI, FIANO, GIORGIS, POLLASTRINI, RACITI, BERLINGHIERI e LORENZIN. —

Al Ministro dell’interno. —

Per sapere – premesso che:

da notizie a mezzo stampa si è appreso che sul sito della Polizia di Stato è stato pubblicato un bando di gara di interesse per la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e la polizia penitenziaria per la gestione e l’implementazione della rete 4G – e per le sue evoluzioni, come, ad esempio, il 5G – sul territorio di undici province italiane (Bari, Belluno, Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino); il bando, per un valore complessivo che si aggirerà intorno al miliardo di euro, prevede anche la fornitura dell’equipaggiamento hardware, ossia di tablet, smartphone, accessori per encoder video hd, e di « sim abilitate al traffico dati che consentano la fruizione dei servizi di comunicazione e di connettività», nonché la fornitura di «servizi di videosorveglianza in mobilità» e di «servizi di accesso alle banche dati»; è evidente che chi si aggiudicherà la gara avrà, dunque, la responsabilità della sicurezza delle telecomunicazioni delle forze dell’ordine, del loro equipaggiamento e del transito di dati sensibili; è bene inoltre ricordare, come segnalato dagli esperti, che la rete 5G è molto più veloce e performante di quella 4G, ma la sua possibile violazione da parte di attori ostili espone i suoi utilizzatori a rischi molto maggiori; le province coinvolte appaiono tutte non solo nevralgiche sotto il profilo della sicurezza nazionale, ma anche molto sensibili sotto quello della sicurezza internazionale e transatlantica, considerato che nel loro territorio si trovano anche la base di Sigonella (Catania) e il Comando Nato per il Sud Europa (Napoli); quel che desta maggior allarme è il fatto che il bando sembra fare solo generici riferimenti al tema della sicurezza, mentre il criterio determinante per la sua aggiudicazione sembra risiedere nel «miglior rapporto qualità-prezzo»; i tempi sono ormai strettissimi, alla luce del fatto che le offerte devono essere presentate entro il 28 maggio 2021, mentre la procedura di aggiudicazione della prima tranche, con un valore stimato dell’appalto di oltre 133 milioni di euro, si aprirà a inizio giugno 2021 –: se il Governo abbia adottato tutte le iniziative necessarie atte ad evitare che le nostre forze di polizia siano esposte all’ingerenza di soggetti non sicuri e se non ritenga opportuno stabilire requisiti assai più stringenti, atti a garantire che chiunque si aggiudichi il bando possa offrire le necessarie garanzie in termini di sicurezza e affidabilità. (3-02295)