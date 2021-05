Scorrimento graduatorie Polizia Penitenziaria , e assunzioni straordinarie..﻿

Dal 24 maggio al 3 giugno 2021 si svolgono presso la Scuola di formazione e aggiornamento per il personale del Corpo di polizia e dell’Amministrazione penitenziaria “Giovanni Falcone” di Roma le prove del concorso per il reclutamento di 976 (732 Uomini; 244 Donne) Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria, concorso riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), il concorso in questione e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 13 ottobre 2020 – IV serie speciale, di cui il termine di presentazione delle domande di partecipazione era previsto per il 12 novembre 2020.

Sempre presso la Scuola di formazione e aggiornamento per il personale del Corpo di polizia e dell’Amministrazione penitenziaria “Giovanni Falcone” di Roma sono iniziate le selezioni , in parte, mediante lo scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 5 marzo 2019 e, per la parte residua, dalla graduatoria scritta dello stesso bando, dei 650 allievi agenti di Polizia Penitenziaria di cui 488 uomini e 162 donne , le visite mediche e attitudinali termineranno nel mese di luglio prossimo.

Saranno selezionati per lo scorrimento in questione i candidati risultati idonei alla prova scritta che hanno riportato il punteggio da 9,700 a 9,325 e, pertanto, quelli classificatisi tra la posizione n. 456 e la posizione n. 1077 della graduatoria

Mentre saranno selezionate per lo scorrimento le candidate risultate idonee alla prova scritta che hanno riportato il punteggio da 9,750 a 9,700 e, pertanto, quelle classificatesi tra la posizione n. 253 e la posizione n. 399 .

Per quanto riguarda gli ulteriori 555 poliziotti penitenziari che dovranno essere selezionati entro l’anno nell’ambito del piano di assunzioni straordinarie, già autorizzato dalle leggi di bilancio degli anni precedenti, non abbiamo ancora notizie in merito alle modalita’ di assunzione, vi aggiorneremo tempestivamente appena ci saranno novita’.

La Segreteria Generale Al.Si.P.Pe. Alleanza Sindacale Polizia Penitenziaria