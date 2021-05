Richiesta di dotazione di un idoneo equipaggiamento per gli agenti di Polizia penitenziaria in servizio …

ZAFFINI – Al Ministro della giustizia. –

Premesso che:

i numerosi eventi critici che avvengono all’interno degli istituti penitenziari, sia con riferimento alle rivolte dei detenuti, sia con riferimento alle evasioni e ai singoli quotidiani e crescenti episodi di aggressione ai danni degli agenti di Polizia penitenziaria, evidenziano in modo chiaro quanto sia carente l’organizzazione dell’Amministrazione penitenziaria con riferimento a:

protocolli operativi e regole d’ingaggio;

difficoltà di implementazione dei piani d’emergenza e difesa, dove esistenti;

diffusa carenza di addestramento nell’uso dell’armamento speciale (sfollagente) e del rispettivo equipaggiamento di protezione (scudo ed elmetto UBOTT);

dotazioni obsolete ed insufficienti del citato equipaggiamento. A tale riguardo risulta che, durante le richiamate rivolte, sfollagente ed equipaggiamento protettivo utilizzati, non fossero per la maggior parte idonei all’uso per scadenza della validità operativa e che in generale i reparti siano sforniti di materiale in corso di validità operativa, e che addirittura vengano consegnati ai reparti elmetti UBOTT con validità operativa già superata da anni;

assenza di dotazione di artifizi, lacrimogeni, fumogeni ed illuminanti, nonché dei rispettivi accessori di lancio;

tali criticità richiedono un intervento immediato e deciso a tutela della sicurezza degli agenti e degli operatori di Polizia penitenziaria, che risultano sguarniti di strumenti di lavoro idonei, se non addirittura nemmeno addestrati per il loro utilizzo;

a ciò si aggiunga la carenza di strumenti adeguati a contrastare il fenomeno sempre più dilagante dell’introduzione, all’interno degli istituti penitenziari, di sostanze stupefacenti, circostanza questa che dovrebbe indurre ad investire, senza indugio, nella dotazione di unità cinofile in numero sufficiente a far fronte al crescente emergere del fenomeno;

il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551, recante “Regolamento concernente i criteri per la determinazione dell’armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria” prevede:

Art.6 – “Doveri dell’assegnatario”, al punto C) “Mantenere l’addestramento ricevuto, mediante l’esercizio delle tecniche apprese e partecipando alle esercitazioni di tiro a tal fine organizzate dall’Amministrazione”;

Art.9 – “Armamento speciale di reparto” […] 2) “L’armamento speciale di reparto è costituito dal fucile ad anima liscia, dal fucile o carabina ad anima rigata, dallo sfollagente, dagli artifizi e dagli esplosivi…” […] 3) “L’impiego di dette armi è consentito al personale che abbia conseguito una attestazione specifica d’idoneità; in situazioni di grave necessità e di urgenza l’autorità dirigente può disporre l’impiego anche da parte del personale non in possesso della apposita abilitazione, purché esso dia adeguate garanzie nel corretto uso delle medesime”,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti quanto personale, per ogni reparto, sia stato addestrato ed abbia conseguito una attestazione specifica d’idoneità all’uso dello sfollagente e, conseguentemente, del rispettivo equipaggiamento protettivo e se sia previsto un capillare piano di addestramento e di mantenimento dell’addestramento;

se, per gli artifizi ritirati ormai da anni (lacrimogeni, fumogeni, granate), gli accessori di lancio e le armi radiate (Franchi SPAS/12), sia previsto il reintegro ed in che tempi;

se non intenda avviare una indagine circa l’obsolescenza dell’armamento speciale (sfollagente) e del rispettivo equipaggiamento di protezione (scudo ed elmetto UBOTT) in dotazione al personale di Polizia penitenziaria, che risulterebbe addirittura essere fornito con validità operativa, già superata da anni;

se non intenda individuare risorse adeguate alla fornitura di nuovi armamenti ed equipaggiamenti al personale di Polizia penitenziaria, nonché alla fornitura di unità cinofile in numero sufficiente alle esigenze dei singoli istituti.

