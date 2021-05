Carenza di organico e turni di lavoro massacranti per il personale di Polizia Penitenziaria , la situazione..

Camera dei Deputati seduta del 25 maggio 2021, interrogazione a risposta scritta degli Onorevoli FERRO e VINCI , rivolta al ministro della Giustizia su quali iniziative di competenza intenda assumere per sanare le criticità relative alla casa circondariale di Castrovillari

Interrogazione a risposta scritta: FERRO e VINCI. —

Al Ministro della giustizia. —

Per sapere –

premesso che: con una nota dell’8 aprile 2021, le sigle sindacali maggiormente rappresentative della categoria dei lavoratori del comparto sicurezza, hanno proclamato lo stato di agitazione a fronte del perdurare delle criticità che, da tempo, caratterizzano la casa circondariale di Castrovillari, con gravi ripercussioni negative sul piano della tutela degli agenti di polizia penitenziaria che vi lavorano e sul regolare andamento dell’istituto in termini di ordine e sicurezza; come si legge nella nota, in particolare, « L’attuale situazione dell’organico di Castrovillari è assolutamente deficitaria per il ruolo degli ispettori e, ancor di più, degli agenti/assistenti uomini. Infatti, a fronte di n. 15 ispettori previsti (n. 12 uomini e n. 3 donne) ne sono attualmente presenti n. 6 (solo uomini pur in presenza di una sezione femminile), mentre a fronte dei n. 70 agenti/assistenti uomini dell’organico previsto ne sono in servizio n. 60 (dai n. 73 della forza operativa vanno detratti n. 13 recentemente passati al ruolo di sovrintendenti). Di questi 60, n. 4 sono assenti da lungo tempo per malattia ed ormai prossimi al pensionamento, per cui di fatto non rientreranno più in servizio; n. 2, invece, sono stati già destinatari di provvedimento di messa in quiescenza nei prossimi mesi. Di conseguenza, allo stato attuale, tolte le n. 7 unità assegnate al locale N.T.P., il servizio a turno del reparto maschile e buona parte di quello degli uffici/settori viene garantito da n. 47 unità »; la mancanza di personale rende gravosa la condizione lavorativa degli agenti di polizia e costringe ad affrontare turni massacranti, anche in considerazione dell’elevato numero di traduzioni necessarie a seguito della soppressione del tribunale di Rossano; i sindacati lamentano, altresì, la mancata esecuzione di numerosi trasferimentidi detenuti per motivi che vanno dall’ordine e sicurezza, all’osservazione psichiatrica, ai motivi sanitari, così come la condizione igienico-sanitaria dell’istituto penitenziario, l’unico della regione Calabria dove le camere detentive non sono dotate di docce, in palese violazione del dettato normativo; altra situazione deficitaria riscontrata è quella relativa all’area contabile, al punto che un giorno a settimana viene assegnato in missione un contabile dalla casa circondariale di Paola, a fronte di due unità di polizia penitenziaria inviate in missione presso il Prap di Catanzaro in qualità di autista di un contabile del penitenziario di Castrovillari, distogliendo ulteriori risorse dall’organico; tale grave situazione, peraltro, è stata denunciata anche con riferimento al C.R. Ucciardone di Palermo, dove i sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione per i continui e non più tollerabili episodi di violenza ai danni degli agenti di polizia penitenziaria, che lavorano costantemente sotto organico, con gravi ed evidenti ripercussioni sul carico di lavoro e di stress e, ovviamente, sulla sicurezza interna ed esterna alla struttura penitenziaria –:

se il Governo sia a conoscenza dei gravi fatti esposti in premessa e quali immediate iniziative di competenza intenda assumere per sanare le criticità relative alla casa circondariale di Castrovillari e, in generale, a tutti gli istituti penitenziari italiani, con particolare riguardo alla cronica carenza di organico, anche attingendo eventualmente alle graduatorie vigenti, e alla esecuzione dei trasferimenti, soprattutto per motivi di ordine e sicurezza; di quali informazioni disponga in merito alla situazione degli istituti penitenziari italiani, con particolare riferimento agli organici della polizia penitenziaria e alle condizioni di sicurezza interna. (4-09354)