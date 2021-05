Vende droga sotto gli occhi di un carabiniere e un poliziotto penitenziario arrestato 55enne

Ardea, vende droga sotto gli occhi di un carabiniere e un poliziotto (fuori servizio): arrestato 55enne

Il 23 maggio era domenica pomeriggio ed era un giorno di riposo per un Carabiniere della Stazione di Lavinio Lido di Enea e un Assistente capo coordinatore della Polizia Penitenziaria, tuttavia quando gli Operatori di Polizia Giudiziaria si trovano davanti a un gesto illegale, prontamente interviengono. E’ proprio questo che è successo a Tor San Lorenzo, quando, sotto gli occhi dei due esponenti delle forze dell’ordine – un sottufficiale dei Carabinieri e un Agente di Polizia Giudiziaria – due persone si sono scambiate soldi e droga.

Lo scambio di droga è accaduto in via delle Meduse e i due pubblici ufficiali, a quella vista, non hanno potuto far altro che qualificarsi e intervenire. Hanno così perquisito i due: l’acquirente aveva in dosso un grammo di cocaina (appena acquistata) e lo spacciatore aveva con sé 195 € e altre due dosi di cocaina pronte per essere vendute.

Tor San Lorenzo: arrestato pusher

Dopo la scoperta Carabiniere e Poliziotto hanno richiesto urgentemente il supporto di altri militari della Compagnia di Anzio, che prontamente intervenuti in ausilio del giovane Brigadiere. I miliari si sono così diretti presso il domicilio dello spacciatore – un muratore classe ’66 con precedenti specifici in materia di sostanze stupefacenti – per effettuare una perquisizione. Lì sono stati trovati altri 16 grammi di cocaina ancora da tagliare da cui avrebbe potuto ricavare almeno altre 50 dosi. Il muratore è stato quindi arrestato in flagranza per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, dopo una notte nelle camere di sicurezza della Compagnia di Anzio, è stato processato e condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 4500€.( Ilcorrieredellacitta)