A fuoco auto del vice comandante della Polizia penitenziaria di Trani, Piarulli (M5s): «Fenomeni in preoccupante espansione»

La senatrice pentastellata: «Si faccia piena luce sull’accaduto»

AS La senatrice Bruna Piarulli, del Movimento 5 Stelle, direttore in aspettativa del carcere di Trani, esprime «piena solidarietà al vice comandante della Polizia penitenziaria di Trani, dottor Felice Pinto», a seguito dell’atto incendiario per effetto del quale, nei pressi della sua abitazione di Molfetta, sono state distrutte l’auto sua e di sua moglie. La parlamentare auspica «che la magistratura faccia piena luce sulle cause del grave episodio avvenuto a Molfetta, proprio in considerazione della delicatezza del ruolo svolto dall’Ispettore capo. Se quanto accaduto fosse correlato alla sua attività istituzionale sarebbe molto grave e meriterebbe ferme risposte da parte della Giustizia. Peraltro – aggiunge Piarulli – viviamo un periodo storico nel quale, purtroppo, atti vandalici e reati incendiari si stanno moltiplicando a dismisura in tutto il territorio, come evidenziato anche dal Procuratore della Repubblica Nitti di Trani. Per questo motivo, ho invitato il ministro del’Interno Lamorgese ad aumentare gli organici in questi territori con apposite interrogazioni parlamentari e non certo chiudendo le postazioni dei Carabinieri di Spinazzola e Ruvo, pur prendendo atto del risultato ottenuto circa l’attivazione della Questura di Andria».A (TRANIVIVA)