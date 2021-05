Comparto Sicurezza e Difesa ,emendamenti per assunzioni straordinarie , e proroga validita’ graduatorie concorsi ,Decreto ….

Decreto sulle misure di contenimento del Covid, vaccinazioni, giustizia e concorsi pubblici, discussione generale

In Aula la discussione sule linee generali del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (Approvato dal Senato). (C. 3113);

Camera dei Deputati Disegno di legge: S. 2167. – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” (approvato dal Senato) (3113)