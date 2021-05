DECRETO-LEGGE 21 maggio 2021, n. 41. Misure per la funzionalita’ delle Forze di Polizia e delle Forze Armate

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 maggio 2021, n. 41

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 maggio 2021, n. 41

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.120 del 21-05-2021 – Suppl. Ordinario n. 21 , il testo coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.». , nel testo all’articolo 35 troviamo tutte le misure a favore delle Forze di Polizia

Art. 35

Misure per la funzionalita’ delle Forze di Polizia e delle Forze Armate

1. Ai fini della prosecuzione, dal 1° febbraio al 30 aprile 2021,del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonche’ dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all’emergenza epidemiologica in corso, e’autorizzata, per l’anno 2021, la spesa di 92.063.550 euro, di cui51.120.750 euro per il pagamento delle indennita’ di ordine pubblicodel personale delle Forze di Polizia e degli altri oneri connessiall’impiego del personale delle polizie locali, 17.194.800 euro pergli ulteriori oneri connessi all’impiego del personale delle Forze diPolizia e 23.748.000 euro per il pagamento delle prestazioni dilavoro straordinario del personale delle Forze di Polizia.

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio dicontagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compitiistituzionali delle Forze di Polizia, al fine di consentire, per ilperiodo di cui al comma 1, la sanificazione e la disinfezionestraordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle

medesime Forze, nonche’ di assicurare l’adeguata dotazione didispositivi di protezione individuale e l’idoneo equipaggiamento alrelativo personale impiegato, e’ autorizzata la spesa complessiva di24.960.000 euro per l’anno 2021, di cui 11.650.000 euro per spese disanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e deimezzi, 13.310.000 euro per l’acquisto dei dispositivi di protezioneindividuale e per l’ulteriore materiale sanitario.

3. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, lafunzionalita’ del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in relazioneagli accresciuti impegni connessi all’emergenza epidemiologica incorso e’ autorizzata, per l’anno 2021, la spesa di euro 5.763.533 peril pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personaledei vigili del fuoco.

4. Al fine di garantire il rispetto dell’ordine e della sicurezzain ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazioneemergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periododal 1° febbraio al 30 aprile 2021, e’ autorizzata la spesacomplessiva di euro 4.790.384 per l’anno 2021 di cui euro 3.640.384per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delleprestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento, da parte delpersonale del Corpo di Polizia penitenziaria, dei dirigenti dellacarriera dirigenziale penitenziaria, nonche’ dei direttori degliistituti penali per minorenni, di piu’ gravosi compiti derivantidalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento

epidemiologico ed euro 1.150.000 per le spese per i dispositivi diprotezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degliambienti e dei locali nella disponibilita’ del medesimo personalenonche’ a tutela della popolazione detenuta.

5. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo delle Capitaneriedi porto – Guardia costiera, dei maggiori compiti connessi alcontenimento della diffusione delCOVID-19 ed in considerazione dellivello di esposizione al rischio di contagio connesso allosvolgimento dei compiti istituzionali, e’ autorizzata la spesacomplessiva di euro 1.940.958 dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, dicui euro 340.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro

straordinario ed euro 1.600.958 per spese di sanificazione edacquisto di materiale di protezione individuale.

6. A decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021, perconsentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario edel compenso forfetario di impiego al personale militare medico,paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale

operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare losvolgimento delle molteplici attivita’ aggiuntive necessarie acontrastare l’eccezionale diffusione del COVID-19 sull’interoterritorio nazionale, per l’anno 2021 e’ autorizzata la spesacomplessiva di euro 6.489.000. I compensi accessori di cui alpresente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limitiindividuali di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto1990, n. 231, e a quelli stabiliti dall’articolo 9, comma 3, deldecreto del Presidente della Repubblica11 settembre 2007, n. 171.

7. Per l’ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militarinecessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesseall’andamento dell’epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale,anche mediante l’approvvigionamento didispositivi medici e presidiigienico sanitari per incrementare le attuali capacita’ di

prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e di supporto alpiano vaccinale, e’ autorizzata la spesa complessiva di 5.000.000 dieuro per l’anno 2021.

8. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono

apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 1024, le parole: «la spesa di euro 166.678.933 perl’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di euro176.730.722 per l’anno 2021» e le parole: «con specifica

destinazione, per l’anno 2021, di euro 164.208.250» sono sostituitedalle seguenti: «con specifica destinazione, per l’anno 2021, di euro174.260.039»;

a) al comma 1025 le parole «31 gennaio 2021» sono sostituitedalle seguenti: «30 aprile 2021»;

b) il comma 1026 e’ sostituito dal seguente: «1026. Perl’attuazione delle disposizioni del comma 1025 e’ autorizzata, perl’anno 2021, la spesa complessiva di euro 9.659.061, di cui euro2.127.677 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinarioed euro 7.531.384 per gli altri oneri connessi all’impiego delpersonale».

9. Per l’attuazione del comma 8 e’ autorizzata la spesa pari a euro17.216.364 per l’anno 2021.

10. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9 del presente articolo,pari a euro 158.223.789 per l’anno 2021, si provvede, quanto a euro148.172.000, ai sensi dell’articolo 42 e, quanto a euro 10.051.789,mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziatodall’articolo 41 del presente decreto.

10-bis. In considerazione dei gravi effetti economici in atto edelle criticita’ derivanti dall’emergenza epidemiologica conseguentealla diffusione del COVID-19, al fine di far fronte, nei limiti dellerisorse autorizzate ai sensi del presente comma, alle esigenze distoccaggio, movimentazione e facchinaggio dei materialiindispensabili per l’efficienza delle Forze armate, limitatamenteall’anno 2021, e’ autorizzata la spesa di euro 700.000.

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 700.000 euro

per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delFondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto.

