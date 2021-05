Torino, polizia penitenziaria in protesta davanti al carcere contro le aggressioni

La manifestazione degli agenti: “Il Provveditore Regionale non ha voluto ascoltare né risolvere le nostre problematiche”

Sit-in di protesta degli agenti di Polizia penitenziaria questa mattina davanti al carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino, nel quartiere Vallette.

Tra le problematiche segnalate dai manifestanti le tante aggressioni al personale ma anche le numerose criticità presentate dalle strutture, ritenute ormai “allo sbaraglio”. Tra queste la carenza di personale ed il sovraffollamento: “I vertici del DAP devono disporre urgentemente gli immediati correttivi del caso e assegnare con urgenza i vertici d’istituto a Torino, la cui guida è incerta ed inefficace da tempo”.

I presenti, al grido di “dimissioni, dimissioni” hanno richiesto anche un intervento del Provveditore Regionale della Regione Piemonte. Richiesta che, come rivelano gli stessi manifestanti, non è stata accolta: “Il provveditore Pierpaolo D’Andria non ha risolto i problemi rappresentati, né tantomeno, seppur adeguatamente sensibilizzato, ha voluto ascoltare il personale di polizia penitenziaria del carcere Torinese”(cronacaqui)