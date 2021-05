Al via Concorso per il reclutamento di 976 (732 Uomini; 244 Donne) Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria

Dal 24 maggio al 3 giugno 2021 prossimo saranno effettutate presso la Scuola di formazione e aggiornamento per il personale del Corpo di polizia e dell’Amministrazione penitenziaria “Giovanni Falcone” di Roma le prove del concorso per il reclutamento di 976 (732 Uomini; 244 Donne) Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria, concorso riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), il concorso in questione e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 13 ottobre 2020 – IV serie speciale, di cui il termine di presentazione delle domande di partecipazione era previsto per il 12 novembre 2020.

L’esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della scuola dell’obbligo che

sono Aritmetica, Educazione Civica, Geografia, Geometria, Lingua Italiana, Scienze e Storia.

