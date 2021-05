Incremento delle piante organiche del Corpo di Polizia penitenziaria …

Senato della Repubblica,328a SEDUTA Di MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2021, interrogazione rivolta al ministro della giustizia del Senatore ZAFFINI sulla carenza di personale di polizia penitenziaria e rimodulazione delle piante organiche

ZAFFINI Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

gli agenti di Polizia penitenziaria operano da anni in emergenza a causa della cronica carenza di organico, del sovraffollamento degli istituti e degli episodi quotidiani di aggressioni, anche violente, che negli ultimi mesi si sono intensificate e che hanno ulteriormente esasperato il clima all’interno delle strutture di detenzione;

l’incremento delle piante organiche degli istituti è urgente e non più rinviabile, posto che la consistenza numerica dei detenuti è tale da non poter essere contenuta, in caso di disordini, dal già risicato organico in forze nei penitenziari;

la recente evasione avvenuta nel carcere di Capanne a Perugia di un detenuto ergastolano, pur prontamente ricondotto in carcere dalle forze dell’ordine, ma che ancora beneficiava dei vantaggi dell’art. 21 della legge sull’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), norma che gli consentiva di lavorare all’esterno dei muri di cinta, nonostante fosse risultato positivo al test antidroga, ripropone l’emergenza penitenziaria che si combatte quotidianamente su più fronti e per la cui risoluzione sono indispensabili interventi urgenti, tangibili e incisivi;

l’emergenza connessa alla pandemia da coronavirus nelle carceri, caratterizzata anche dalle rivolte del marzo 2020, si è andata a sommare all’emergenza preesistente da tempi remoti e fatta di inefficienze strutturali, carenze tecnologiche, deficit organizzativi e, soprattutto, dell’inadeguatezza delle dotazioni organiche della Polizia penitenziaria. In Umbria, ad esempio, è del tutto assente il servizio cinofilo della Polizia penitenziaria, che consentirebbe di agire sia in deterrenza che in repressione;

se a questo si sommano le assenze dal servizio per COVID-19 e per isolamento precauzionale, è di tutta evidenza che se il sistema ancora in qualche misura regge, senza andare in frantumi, lo si deve solo all’encomiabile sacrificio individuale di ciascun operatore e delle diverse professionalità;

attualmente la dotazione organica complessiva è ferma a 41.595 unità con un divario di almeno 4.000 unità, che si è determinato a partire dal decreto ministeriale 2 ottobre 2017, tuttora in vigore, che determinò un taglio di circa 4.000 unità in recepimento della legge n. 124 del 2015, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (cosiddetta legge Madia) e del decreto legislativo n. 95 del 2017, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

dopo il 2017 sono intervenuti il decreto ministeriale 10 aprile 2019, che ha inflitto un ulteriore taglio di 227 unità, e il decreto legislativo n. 172 del 2019, recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: ‘Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche'”, che ha previsto l’incremento di 620 unità, con un combinato disposto che, fra taglio del decreto ministeriale e incremento del decreto legislativo, avrebbe determinato alla fine un incremento di 393 agenti, che però non c’è mai stato, perché mai concretamente recepito, pertanto l’attuale pianta organica è quella falcidiata dal decreto ministeriale 2 ottobre 2017;

la materia è stata oggetto di approfondita e dettagliata analisi da parte di un gruppo di esperti nominati con provvedimento del 18 aprile 2019 dal capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP). Il gruppo di lavoro, tuttora operativo, nella riunione tenutasi presso il DAP, in data 14 novembre 2019, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ha condiviso la proposta per la rimodulazione delle dotazioni organiche intra moenia del Corpo di Polizia penitenziaria a livello nazione e nel dettaglio per singoli istituti, in relazione al provveditorato dell’amministrazione penitenziaria (PRAP) di competenza, rimodulazione che comporterebbe l’assunzione di circa 4.000 unità complessive da destinare agli istituti;

la proposta tuttavia è ferma al vaglio del capo del DAP e del gabinetto del Ministro della giustizia per l’emanazione di un nuovo decreto ministeriale afferente alla dotazione organica del Corpo, che sostituisca il vecchio decreto ministeriale 2 ottobre 2017 che, come detto, è ancora in vigore e che aveva comportato un taglio di circa 4.000 unità;

è bene sottolineare che, secondo il metodo di calcolo “ideal e medium test” che tiene conto di una serie complessa di coefficienti, in base a cui viene determinata la “dotazione ideale e quella media” necessaria a garantire i livelli di sicurezza all’interno degli istituti, l’incremento previsto dal gruppo di lavoro serve per raggiungere il livello medium con 4.000 nuove unità, ben lontano dall’ideal che richiederebbe l’assunzione di 10.000 unità, ma sicuramente un primo passo nella giusta direzione;

sembra che lo stallo rispetto all’adozione del necessario decreto ministeriale sia dovuto alla previsione dei posti di funzione per funzionari direttivi e dirigenti, circa 715 unità, per i quali si potrebbe tuttavia procedere “a stralcio”, dal momento che l’emergenza è quella legata alla mancanza dei ruoli operativi, ossia degli agenti assistenti di Polizia penitenziaria,

si chiede di sapere:

se si ritenga necessario adottare con urgenza sia il decreto che disponga, rispetto al decreto ministeriale 2 ottobre 2017, l’incremento non ancora recepito, risultante dal combinato disposto tra il decreto ministeriale 10 aprile 2019 e il decreto legislativo n. 172 del 2019, sia il decreto che disponga l’incremento della dotazione organica delle 4.000 unità previste dall’accordo raggiunto da parte del gruppo di esperti nominati con provvedimento del 18 aprile 2019 dal capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;

quale sia l’ostacolo che si frappone all’adozione dei decreti di competenza, afferenti alla dotazione organica del Corpo di Polizia penitenziaria e con quale tempistica il Ministro in indirizzo intenda provvedere alla loro emanazione, nonché all’assunzione straordinaria di personale individuato nelle graduatorie dei concorsi in essere e a scalare sino al numero necessario di posizioni da coprire.

(4-05488)