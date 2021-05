Soggiorno presso il Villaggio Estivo di Is Arenas, invio richieste..

ESTIVO IS ARENAS LAST MINUTE SOGGIORNO IS ARENAS:

A seguito dell’assegnazione dei soggiorni ai vincitori, – a causa dell’esaurimento delle riserve da ammettere – vista la disponibilità dei bungalow si informa il personale iscritto all’Ente che può inoltrare richiesta di soggiorno presso il Villaggio Estivo Luigi Daga di Is Arenas, indipendentemente dalla fruizione degli alloggi nel triennio 2018/2020 e dalla partecipazione con last minute negli anni precedenti, per i seguenti periodi:

1-15 giugno 2021 (n. 10 bungalow)

16-30 giugno 2021 (n. 14 bungalow)

1-15 agosto (n. 3 bungalow)

16-31 agosto (n. 3 bungalow)

1-15 settembre (n. 12 bungalow)

16-30 settembre (n. 6 bungalow)

Le domande dovranno essere presentate compilando ed inviando il modulo linkato entro il 27 maggio 2021.

Inviare le richieste all’indirizzo di posta elettronica: attivitasociali.eap.dap@giustizia.it Indicando nell’oggetto: LAST MINUTE IS ARENAS – NOME e COGNOME DIPENDENTE Saranno assegnati gli alloggi in base alla data di arrivo della e-mail.

Ente Assistenza