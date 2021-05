Decreto sostegni. Misure per il potenziamento delle risorse umane nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico,emendamenti..

Disegno di legge: S. 2144. – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro,

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2021 35-bis.01.

Dopo l’articolo 35-bis, aggiungere il seguente:

Art. 35-ter.

(Misure per il potenziamento delle risorse umane nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico)

1. Al fine di incrementare l’efficienza delle risorse umane dei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico e garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, all’emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del COVID-19, è autorizzata l’assunzione straordinaria di personale nei comparti richiamati, mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo.

