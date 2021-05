Testata a poliziotto penitenziario,tensione in carcere

TESTATA AL POLIZIOTTO, TENSIONE IN CARCERE

Un agente di polizia penitenziaria è finito al pronto soccorso dopo l’aggressione da parte di uno dei detenuti al San Giorgio, nell’infermeria

Tensione nel carcere lucchese San Giorgio dopo che un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito da uno dei detenuti ieri pomeriggio, nell’infermeria del penitenziario.

L’agente era intento nella sorveglianza generale e, secondo le prime ricostruzioni, il recluso gli avrebbe sferrato il colpo con la testa per futili motivi. Il poliziotto, con l’ausilio del collega e di altro personale, è riuscito a mantenere l’ordine nel penitenziario.

Si è poi recato in pronto soccorso all’ospedale San Luca, da cui è stato poi dimesso con 15 giorni di prognosi. Sul caso interviene la Lega con la capogruppo in consiglio regionale Elisa Montemagni, che aveva effettuato un sopralluogo nel penitenziario giusto sabato scorso, e l’onorevole Manfredi Potenti. Entrambi rivolgono la loro solidarietà all’agente aggredito con “l’auspicio che si faccia di più per garantire l’incolumità di chi opera, tra mille difficoltà, all’interno del predetto carcere”.(quinewslucca.it)