Realizzazione del carcere di Nola ,iniziative di competenza…

I sottoscritti chiedono di interpellare il

Ministro della giustizia, il Ministro delle

infrastrutture e della mobilità sostenibili,

per sapere – premesso che:

secondo le statistiche più recenti del

Ministero della giustizia, in Italia i detenuti

sono 61.230, a fronte di una capienza re-

golamentare delle carceri pari a 50.931

posti;

in altre parole, dove dovrebbero stare

100 persone, lo Stato italiano ne ha confi-

nate 120, con ampie differenze tra le re-

gioni;

gli istituti penitenziari della regione

Campania soffrono di un grave ed ende-

mico problema di sovraffollamento. Se-

condo l’ultima relazione del garante regio-

nale dei detenuti Samuele Ciambriello, a

fronte di una capienza regolamentare di

6.156 persone, nelle quindici carceri della

Campania si registrano 6.329 reclusi, di cui

2.349 inattesa di giudizio. Rispetto al 2019,

nel 2020 le presenze in carcere si sono

ridotte di appena il 15 per cento;

in Campania, nel 22 per cento dei

casi, i detenuti vivono rinchiusi in celle che

non hanno le docce, nel 37 per cento senza

bidet in cella, nel 16 per cento addirittura

senza l’acqua calda. Nel 69 per cento dei

casi gli istituti penitenziari hanno fatto

ricorso alla cosiddetta « sorveglianza dina-

mica » che consente ai detenuti di trascor- rere la maggior parte della giornata al di

fuori degli stretti spazi della cella, ma non

basta per rendere il carcere più vivibile;

nella casa circondariale di Poggioreale

le condizioni detentive appaiono critiche

arrivando a ospitare in una singola camera

detentiva anche 14 reclusi;

quello di Poggioreale e anche il car- cere con il maggior numero di detenuti (35

per cento) seguito da quello di Secondi-

gliano (19 per cento) e di Santa Maria

Capua Vetere (14 per cento);

questi istituti rappresentano le realtà

in cui il livello di sovraffollamento è una

grande criticità e in cui l’insufficienza di

attività trattamentali rende più difficile la

realizzazione di una prospettiva di recu-

pero e di reinserimento sociale;

per ovviare a tale problematicità, nel

2018, è stato quindi disposta la costruzione

nel comune di Nola (NA) di un nuovo

centro di detenzione, di moderna conce-

zione;

l’istituto penitenziario, ispirato al mo-

dello scandinavo di Halden, ad Oslo, porta

diverse innovazioni in tale settore, quali

l’assenza di sbarre alle finestre, la presenza

di celle singole, campi sportivi e l’utilizzo

nella sua costruzione di materiali ricicla-

bili;

nel progetto è forte la consapevolezza

che il percorso di rieducazione e reinseri-

mento nella società civile del detenuto passi

anche attraverso l’umanizzazione dell’am-

biente e la flessibilità degli spazi, che de-

vono essere riconfigurabili in funzione di

possibili scenari di sviluppo futuri:

la struttura ospiterà fino a 1.200 de-

tenuti, con 95 mila metri quadrati di spazio

a loro disposizione;

i fondi destinati per tale opera, in

base alle notizie note agli interpellanti am-

montano a euro 116.894.894,00;

è noto che l’area per la costruzione è

stata individuata già da tre anni in località

Boscofangone;

tuttavia, i lavori di realizzazione del

penitenziario, programmati entro le annua-

lità 2015-2020, risultano ad oggi allo stato

di fermo. Alla data odierna, infatti, l’avan-

zamento dell’opera presenta diverse criti-

cità in termini progettuali ed esecutive;

a settembre 2020 è avvenuta l’aggiu-

dicazione della fase progettuale;

a tutto ciò premesso, si aggiunge che

la pandemia da Coronavirus ha ulterior- mente aggravato la situazione all’interno

degli istituti detentivi campani, imponendo

la sospensione di tutte le attività di forma-

zione e lavoro, costringendo i detenuti nelle

celle, peggiorando sensibilmente la qualità

della vita, nonché facendo registrare un

alto numero di contagi e decessi, sia tra la

popolazione carceraria che tra le forze di

polizia;

il livello di sovraffollamento, che è

bene sottolineare come non danneggi solo

chi è recluso nelle strutture, ma anche la

stessa polizia penitenziaria e i funzionari

amministrativi, ha ormai raggiunto un grado

di criticità tale da rendere sempre più

difficile la realizzazione di una prospettiva

di recupero e di reinserimento sociale, che

sono cardini fondamentali nella attuazione

del principio costituzionale della funzione

rieducativa della pena, che deve sempre

essere assicurato in ogni struttura e per

ogni detenuto;

appare quindi necessario che, al fine

di rispondere alle esigenze sorte dalla pan-

demia e per assicurare i diritti costituzio-

nalmente garantiti dei cittadini in stato

detentivo, la nuova struttura penitenziaria

sia resa disponibile nel più breve tempo

possibile –:

se e quali iniziative, per quanto di

competenza, i Ministri interpellati inten-

dano porre in essere ai fini della celere

realizzazione dell’opera e dell’attivazione

del carcere di Nola.

(2-01221) « Buompane, Villani, Manzo,

Nappi, Adelizzi, Bruno »

