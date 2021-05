Ovuli di hashish nascosti nel soffritto: denunciato dalla polizia penitenziaria un detenuto..

Ovuli di hashish nascosti nel soffritto: denunciato un detenuto di Bellizzi Irpino

La Penitenziaria ha intercettato un pacco sospetto. All’ interno vi erano 250 grammi di droga destinati ad un 30enne napoletano

Un pacco sospetto, indirizzato ad un detenuto della Casa Circondariale di Bellizzi Irpino, è stato intercettato dalla Polizia Penitenziaria che presta servizio nella prigione del capoluogo irpino.

All’ interno, dopo la perquisizione da parte degli insospettiti agenti, è stata rinvenuta della droga. In particolare, nascosti creativamente in un recipiente contenente soffritto alcuni involucri di hashish. I circa 250 grammi di sostanza stupefacente era stata confezionata da un uomo all’esterno del carcere per un 30enne napoletano. Quest’ultimo è stato denunciato per spaccio di droga mentre il materiale messo sotto sequestro. Già in precedenza infatti, l’ uomo aveva ricevuto un altro pacco postale contenente 100 grammi di hashish. Sul mittente invece, proseguono le indagini delle Forze dell’ Ordine.(itvonline.news)