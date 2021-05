Contratti Sicurezza e Difesa, oggi il tavolo interministeriale convocato da Brunetta

Con una lettera indirizzata ai ministri Marta Cartabia (Giustizia), Daniele Franco (Economia), Lorenzo Guerini (Difesa) e Luciana Lamorgese (Interno), il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha convocato per oggi alle 12 a Palazzo Vidoni il tavolo interministeriale sul comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

L’obiettivo è sciogliere tempestivamente i nodi relativi ai rinnovi contrattuali dei dipendenti del comparto, a cominciare da quello delle risorse economiche. Un segnale di attenzione e riconoscimento nei confronti dei Corpi di Polizia e delle Forze armate, nonché del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per il forte impegno profuso in questo anno di pandemia.