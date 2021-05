Quattro telefoni cellulari scoperti dalla Polizia penitenziaria all’interno dell’area alta sicurezza del carcere ..

Carcere Di Lorenzo, scoperti altri quattro cellulari nell’area alta sicurezza



L’operazione è scattata dopo che un poliziotto ha notato dei movimenti sospetti, trovato uno smartphone con videocamera e le app dei social

Altri quattro telefoni cellulari sono stati scoperti all’interno dell’area alta sicurezza del carcere “Pasquale di Lorenzo” di Agrigento. I telefoni, tra i quali anche uno smartphone dotato di videocamera e applicazioni per i social network erano stati nascosti nelle celle di detenzione. Ad insospettire un ispettore del penitenziario, erano stati i movimenti anomali di alcuni detenuti. Dopo poche ore, la scoperta.

Soddisfazioni giungono da parte delle organizzazioni sindacali che plaudono al lavoro dell’ispettore. I sindacati però tornano nuovamente ad evidenziare alcune criticità dovute principalmente al ridotto numero di agenti in organico al “Petrusa”. Poliziotti che, per come più volte denunciato dalle organizzazioni sindacali, sarebbero costretti ad estenuanti turni di lavoro, alla riduzione dei riposi settimanali e all’impossibilità di poter smaltire le ferie arretrate.(AgrigentoNotizie)