COLPO ACCIDENTALE PARTITO DALLA PISTOLA FERISCE AGENTE PENITENZIARIO

Puliva l’arma d’ordinanza quando è partito accidentalmente un colpo. Ieri per un agente di Polizia penitenziaria, in servizio nel carcere sulmonese, poteva andare peggio. Mentre riponeva la pistola nella fondina è esploso il proiettile, che per fortuna lo ha solo ferito ad una mano, con la frattura del metacarpo. L’agente ha chiamato subito i soccorsi e accompagnato in ospedale è stato sottoposto alle cure del caso. (reteabruzzo.com)