Nuove divise antisommossa e strumenti di protezione per la polizia penitenziaria

Nell’ambito della conversione al Senato dell Decreto Sostegni (2144) il 4 maggio scorso Le Commissioni riunite hanno approvato un emendamento , inerente l’autorizzazione la spesa di euro 1.500.000 per l’anno2021 da destinare all’acquisto di divise antisommossa e altri strumenti di protezione individuale per gli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria, per interventi in situazioni a rischio di incolumità , l’emendamento che modifica l’articolo 35 con l’inserimento del 35 bis del sopra indicato Decreto , di seguito inseriamo l ‘emendamento completo

35.0.12 (testo 2) Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 35-bis.

(Divise antisommossa polizia penitenziaria)