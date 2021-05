Prestigioso riconoscimento per la Polizia Penitenziaria….

Alla Polizia Penitenziaria lombarda il premio Rosa Camuna

La Polizia Penitenziaria ha ricevuto la prestigiosa pergamena del Premio Rosa Camuna 2020, il più alto riconoscimento conferibile dalla Regione Lombardia, dedicato a coloro che si sono particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo lombardo.

Il premio è stato consegnato da Pietro Buffa, Provveditore regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, e da Michele Usuelli, Consigliere della Regione Lombardia, al Direttore della Casa circondariale di Milano San Vittore Giacinto Siciliano, simbolicamente individuato come figura regionale rappresentativa del personale penitenziario. In rappresentanza della Comandante del reparto di Polizia Penitenziaria dell’istituto milanese, Michela Morello, impossibilitata ad intervenire, era presente il Vice Comandante Filippo La Legname.

Il riconoscimento è dedicato alla Polizia Penitenziaria lombarda e, più in generale, a tutto il personale che opera nelle carceri della regione, che fin dall’inizio della pandemia da coronavirus si è distinto per l’efficace gestione dell’emergenza all’interno degli istituti, al punto da essere citato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come esempio virtuoso di efficace gestione di una epidemia in carcere.(gNews)